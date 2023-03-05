Üye Girişi
Haberi Paylaş

Transfer tahtasını tekrar açan Eskişehirspor toplam 20 futbolcuyu renklerine bağladı

Spor Haberleri

Transfer tahtasını tekrar açan Eskişehirspor toplam 20 futbolcuyu renklerine bağladı

TFF 3. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, transfer yasağının kalkması ile İlker Sayan ve Enes Sancar'ı da renklere bağlayarak, toplamda 20 transfer gerçekleştirmiş oldu.

TFF 3. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, transfer yasağının kalkması ile İlker Sayan ve Enes Sancar'ı da renklere bağlayarak, toplamda 20 transfer gerçekleştirmiş oldu.

Eskişehirspor, transfer tahtasının tekrar açılmasının ardından taraftarlarını heyecanlandırmaya devam ediyor. Her geçen saatte yeni bir transfer haberi ile ekibindeki eksiklikleri tamamlayan Eskişehir, son olarak Diyarbekirspor'dan İlker Sayan ile 1.5 yıllık ve Kahramanmaraşspor'dan da Enes Sancar ile 2.5 yıllık anlaşmaya vardığını açıkladı. Transfer döneminde 20 yeni futbolcu ile anlaşan Eskişehirspor, ligin 22. haftasında karşılaşacağı Karbel Karaköprü Belediyespor maçını bekliyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Eskişehirspor Eskişehir Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title