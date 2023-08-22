TransAnatolia Rally Raid, Cumhuriyet'in 100. yılına özel rotayla düzenlenecek

Dünyanın en büyük ve zorlu ralli yarışlarından biri olan TransAnatolia Rally Raid, Cumhuriyet'in 100. yılına özel rotasıyla 13. kez düzenlenecek. Yarış, Samsun'dan İzmir'e uzanan bir rota üzerinde gerçekleşecek ve katılımcılara unutulmaz anlar yaşatacak. Mahmut Hayırlıoğlu ve Akasya Asıltürkmen, Mercedes-Benz G-Serisi SUV ile yarışacaklar.

Dünyanın en büyük ve zorlu ralli yarışlarından biri olarak kabul edilen TransAnatolia Rally Raid, 2-9 Eylül'de Cumhuriyet'in 100. yılına özel rotasıyla 13. kez düzenlenecek.

Yarış, Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak hazırlanan ve Kurtuluş Savaşı'nın izlerini takip edecek bir rotayla katılımcılara Samsun'dan İzmir'e unutulmaz anlar yaşatacak.

Bu yıl TransAnatolia'da Raid kategorisinde pilot Mahmut Hayırlıoğlu ile yardımcı pilot Akasya Asıltürkmen de mücadele edecek. İkili, Mercedes-Benz'in SUV modeli G-Serisi ile yarışacak.

Gazeteci ve eski rallici Mahmut Hayırlıoğlu, yaptığı açıklamada, "Cumhuriyetimiz'in 100. yılına özel oluşturulan rotasıyla TransAnatolia 2023'e Mercedes-Benz G-Serisi SUV araç pilotu olarak, ideal bir Cumhuriyet kadını olan tiyatrocu ve dijital içerik üreticisi Akasya Asıltürkmen'in co-pilotluğunda katılmak benim için gurur verici. TransAnatolia 2023'e katılma sebebim, co-pilotumdan esinlenerek cumhuriyetçi ve güçlü Türk kadınının gücünü ve kabiliyetini bu zorlu yarışta herkese gösterebilmek. Yaşayacağımız bu deneyim beni heyecanlandırıyor." ifadelerini kullandı.

Tiyatrocu, çocuk kitabı yazarı ve dijital içerik üreticisi Akasya Asıltürkmen ise, "Cumhuriyetimiz'in 100. yılında TransAnatolia ile Türkiye'nin eşsiz doğasını keşfederek, Samsun'dan İzmir'e muhteşem bir rotayı takip edeceğiz. Bundan daha heyecan verici bir kutlama düşünemiyorum, çok heyecanlıyız." şeklinde görüş belirtti.