TransAnatolia Rally Raid, Cumhuriyet'in 100. yılına özel rotayla başladı

- TransAnatolia Rally Raid, Samsun'dan start aldı

13 ülkeden, 125 yarışmacı Kurtuluş Savaşı'nın izlerini takip edecek

SAMSUN - Aralarında profesyonel fabrika takımlarının da bulunduğu 13 ülkeden 125 yarışmacının, 84 araç ile katıldığı TransAnatolia Rally Raid, Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak hazırlanan ve Kurtuluş Savaşı'nın izlerini takip edecek bir rotayla Samsun'dan start aldı. 2 bin 350 kilometre uzunluğunda yarış parkuru 9 Eylül'de İzmir'de sona erecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı izni ve Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu desteğiyle düzenlenen Türkiye'nin ilk ve tek, dünyanın ise en büyük ve zorlu yarışlarından biri olan TransAnatolia Rally Raid, 2-9 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Samsun'dan başlayan, İzmir'de sona erecek olan TransAnatolia Rally Raid'in rotası bu yıl Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak hazırlandı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında yarışla ilgili detaylı bilgiler verildi. Basın toplantısının akabinde İlkadım ilçesinde bulunan Batıpark etkinlik alanında yapılan organizasyonda sürücüler araçları ile geçiş yaptı. Renkli görüntülere sahne olan açılış organizasyonunda yarış için modifiye edilmiş kamyonlar, motosikletler, SUV tipi arazi araçlar açılış gösterisi yaptı. Etkinliğe Samsun Valisi Orhan Tavlı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç ve vatandaşlar katıldı.

Burak Büyükpınar: "Bütün dünyaya Türkiye'nin güzellikleri gösterebileceğimiz bir organizasyon"

Start öncesi yapılan basın toplantısında ilk olarak konuşan TransAnatolia Genel Koordinatörü Burak Büyükpınar, "Bizim için TransAnatolia'nın en değerli notasını yapıyoruz. Cumhuriyet'in 100. yılında Samsun'dan İzmir'e gidiyoruz. Bu konuda Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'e çok teşekkür ediyoruz. Samsun kapılarını bizlere açtı. Çok güzel bir yarış olacağını düşünüyorum. Samsun çok güzel bir şehir. Bütün dünyaya Türkiye'nin güzellikleri gösterebileceğimiz bir organizasyonu yapıyoruz" dedi.

Orhan Çelen: "Türkiye'nin tanınmayan kültürünü yabancı misafirlerimize onlarca zenginliği ile sunuyoruz"

TransAnatolia Sportif Direktörü Orhan Çelen, "TransAnatolia olarak biz bir sloganımız var, 'Tarihe de Sür, Doğaya da Sür, Kültüre de Sür' diyoruz. Rotada Türkiye'nin bilinmeyen güzelliklerini, zengin tarihini ve tanınmayan kültürünü yabancı misafirlerimize onlarca zenginliği ile sunuyoruz. Dolayısıyla bu organizasyon bir spor, yarış olmasının dışında aynı zamanda Türkiye'nin turizm ekonomisine katkı sağlayan bir organizasyondur. Bu sene Cumhuriyetimizin 100 yılına yakışır bir rota hazırlamaya çalıştık" diye konuştu.

Murat Kaya: "Uzun soluklu ve ciddi bir mücadele ile yapılacak organizasyon"

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Başkan Yardımcısı Murat Kaya da, "Türkiye'de en uzun kilometreli yarışın startını veriyoruz. Uzun soluklu ve ciddi bir mücadele ile yapılacak organizasyondur. Bu organizasyonun katkısı oldukça fazladır. Çünkü burada yarışma dışında misafir olarak gelen arkadaşlarımız da var. Bunlar da bu sene burada bu organizasyonu deneyimleyip, seneye bu organizasyonlara katılarak seneye daha fazla katılımlar olacağını planlıyoruz" şeklinde konuştu.

Mustafa Demir: "2. yüzyıla başladığımız bir dönemde Samsun start noktasında ev sahipliği yapıyor"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ise, "Bakanlığın devrede olduğu, federasyonun devrede olduğu, Türkiye Turizm Ajansı'nın devrede olduğu önemli bir organizasyondur. 2. yüzyıla başladığımız bir dönemde Samsun start noktasında ev sahipliği yapıyor. Bu bizim için önemli bir gurur meselesidir. Parkur çok güzel düzenlenmiş. Adeta kurtuluşu bir belgesel haline dönüştüren sportif büyük bir organizasyon. Türkiye'yi yurt dışına da tanıtan bir organizasyon olması sebebiyle emeği geçenleri tebrik ediyorum. Samsun bölgede göç alan, nüfusu artan bir kenttir. Biz dünyada hemen hemen yerel yönetimin nasıl yapılması gerektiğini kavramlarıyla birlikte birleştiren ve bunu hayata geçirmeye çalışan bir yönetim anlayışına, vizyonuna sahibiz. Tüm hizmetlerimizin merkezine insanı alıyoruz" ifadelerini kullandı.

Samsun'dan start alan yarış, Amasya üzerinden 4 Eylül'de Sivas Kongresi'nin gerçekleştiği Sivas'a ulaşacak. Düşmanın geri çevrildiği, Sakarya Meydan Muharebe alanı ve Büyük Taarruz'un önemli noktası Çiğiltepe'den itibaren süvarilerin izinde gerçekleştirilecek etaplar ile Dumlupınar Meydan Muharebe alanından geçerek Simav'a ulaşacak yarışma, Demirci Akıncıları'nın izini takip ederek 9 Eylül'de İzmir'de finiş görecek. Yarış toplam 17 il sınırından geçecek.