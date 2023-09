TransAnatolia'nın 3. gününde 7 il geride kaldı

2 Eylül'de Samsun'dan start alan TransAnatolia'da 3 gün geride kaldı. 17 il sınırından geçen, 13 ülkeden 122 yarışmacının katıldığı yarışın üçüncü gününde Sivas'tan start alan yarışmacılar, günü Kapadokya bölgesinde tamamladı. Yarışta bugüne kadar Strabon, Tokat, Kösedağ, Çayıralan, Felahiye etaplarında toplam 1005 kilometre geride kaldı. Yarışta toplam 2 bin 350 kilometre koşulacak.

Castrol Power1 motosiklet kategorisinde; yarışın ikinci gününe göre sıralamalar değişti. Yamaha takımından Moldova'lı sporcu Pol Tarres 9 saat 2 dakika 9 saniye ile birinci, Yamaha takımından İtalyan Alessandro Botturi ise 9 saat 9 dakika 44 saniye ile ikinci, Aprilla takımından İtalyan sporcu Jacopo Cerutti 9 saat 14 dakika 18 saniye ile üçüncü sırada yer aldı.

Otomobil kategorisinde; SSV sınıfında İran'lı Hamed Salimi Mavi & Kiarash Zare Rafie ikilisi 12 saat 35 dakika ile birinci, Türkiye'den Eren Alver & Kerem Deveci ikilisi 17 saat 8 dakika ile ikinci, İran'lı Ghasem Mohammmadzadeh & Mahmoodreza Ebedian 42 saat 20 dakika ile üçüncülüğü aldı.

Otomobil sınıfında ise Suzuki Grand Vitara ile yarışan Murat Kamil Altun & Tuvana Sayar çifti 10 saat 53 dakika ile ilk sırayı korurken, Suzuki Vitara ile yarışan Mitat Diker & Erdal Oral ikilisi 11 saat 26 dakika ikinciliğe yerleşti. Yarışın 3.gününde Toyota Hilux ile yarışan Bekir Kuvvet Erim & Medeni Soysal ikilisi 12 saat 00 dakika ile üçüncü oldu.

Kamyon sınıfında ise; Mercedes Unimog ile yarışan İtalyan Marino Mutti & Andrea Mazzoleni ikilisi 14 saat 56 dakika ile liderliği korurken, Tatra 815 T ile yarışan İngiliz Holly Wicklow & Dan Scaar & Joe Peake ekibi 19 saat 15 dakika ile ikinci oldu.

TransAnatolia'ya ilk kez katılanlar arasında günün en iyi derecesini yapan yarışmacıya verilen Castrol POWER1 en iyi Rookie özel ödülünü; yarışın üçüncü gününde isim değişmedi, Fransız Clement Artaud 3 saat 53 dakika ile ödülün sahibi oldu.

Bu yılki yarışların Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılı olması nedeniyle Kurtuluş mücadelesinin verildiği alanların rotasında gerçekleşeceğini belirten organizasyon sorumlusu Orhan Çelen yaptığı açıklamada, "Eski otomobil sürücüsüyüm, TransAnatolia'nın bu yıl çok özel bir özel rotası var. 3 Eylül'de Samsun'dan start aldık, start alırken malum bir sel hadisesi yaşandık. Dolayısıyla birinci etabı iptal etmek zorunda kaldık. Organizasyonumuz 2. Etaptan itibaren düzgün yürüdü. Bugün yaklaşık 2300 km'lik etabın 900 kilometresini geride bıraktık. Kazasız belasız Kapadokya bölgesine geldiğimiz için mutluyum. 14 ülkeden ki bu ülkelerden Arjantin ve Yeni Zelanda gibi ülkeler var, dünyanın öbür ucundan gelen misafirlerimiz var.14 ülkeden 80 araç ve 125 yarışmacı ile yarışıyoruz. Bu yarış organizasyonu, aynı zamanda bir turizm organizasyonu. Bu yarışçıların Türkiye'ye gelmesi için ödedikleri rakam turizm ekonomisine katkı sağlıyor" şeklinde konuştu.

Bu yıl TransAnatolia'nın Cumhuriyet'in 100. yılına özel en önemli rotasını yaptığını söyleyen Orhan Çelen, "Bildiğiniz gibi İstiklal Mücadelemiz, Cumhuriyet hikayemiz Samsun'dan başladı, ardından Amasya Tamiminin yayınlandığı ildi, dün akşam Sivas ilinde idik, bu da özel bir gün idi, Sivas Kongresinin 104. Yılı. Bugün Kapadokya'dayız. Yarın Tuz gölünü geçeceğiz. Bundan sonraki rotamız üzerinde istiklal mücadelemizin en önemli durakları var. Sakarya Meydan Muharebesi, Büyük Taarruz'un yapıldığı alanlar, sonrasında Akıncılar Yolunu takip ederek rotamızı 9 Eylül'de İzmir'de tamamlamayı planlıyoruz" dedi.

Yarışlara motosikleti ile Andorra'dan katılan Pol Tarrés yaptığı açıklamada, "Profesyonel sürücüyüm. Şu ana kadar birçok ülkede yarıştım. Bu gün de Türkiye'de yarışıyorum. 3 günü geride bıraktık. Söyleyeceğim tek şey Türkiye harika bir ülke. Şu an birinci sıradayım. Ama bunun şu an için bir önemi yok. Bu parkurlarda her an her şey değişebilir. Ama etaplar çok güzel ve zevkli" dedi.

İskoçya'dan kamyonları ile yarışa katılan yarışmacılar Holly Wicklow ve Dannielle Scarr ise yaptıkları açıklamada "ilk defa Türkiye'de yarışıyorum. Etaplar çok dar olmasına rağmen çok keyifli. Özellikle manzaralar çok güzel. Böyle büyük bir kamyonla yarıştığımız için, kamyonu etaplara sığdırmak biraz zor oluyor. Buraya gelmek bizim için çok önemliydi. Biraz zorlayıcı ve mücadeleci olsun diye bu büyük kamyonu seçtim.

Yarışın 4.gününde Göreme'deki kamp alanından start alacak yarışmacılar, Belisırma ve Tuz Gölü özel etaplarıyla birlikte toplam 411 km yol kat edecek ve günü Haymana'daki kamp alanında noktalayacaklar. - NEVŞEHİR