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Transanatolia heyecanı devam ediyor

Spor Haberleri

Transanatolia heyecanı devam ediyor

Dünyanın en zorlu rally raid yarışlarından olan TransAnatolia, tüm heyecanı ile devam ediyor.

Dünyanın en zorlu rally raid yarışlarından olan TransAnatolia, tüm heyecanı ile devam ediyor. Yarışçılar, 371 KM yol yaparak Karatepe Aslantaş Milli Parkı'na ulaştı.

TransAnatolia Rally Raid Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) destekleriyle 12. kez düzenlenen TransAnatolia Rally Raid, Hatay'dan start aldı. 20 Ağustos Cumartesi günü yapılan seramonik start ve sıralama etabı sonrası 21 Ağustos Pazar sabahı saat 08.00'de Hatay Expo'dan start alan yarışçılar, toplam 371 KM yol yaparak Karatepe Aslantaş Milli Parkına ulaştı.

Türkiye'nin eşsiz coğrafyasını, kültürel ve doğal güzelliklerini tüm dünyaya gösterecek olan organizasyonda yarışçılar toplam 16 il gezip, 2 bin 500 kilometre yol gidecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Türkiye Spor Haberler

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