Samsun'dan 2 Eylül'de start alan TransAnatolia'da 3 gün geride kaldı.

2-9 Eylül tarhilerinde 13'üncü kez düzenlenen TransAnatolia 2023'e 13 ülkeden 122 yarışmacı ve 83 araç katıldı. Yarışmada İtalya, İspanya, Portekiz, Fransa, Hollanda, İran ve İngiltere gibi ülkelerden gelen sporcular da yer aldı. Samsun'da start alan TransAnatolia'da 3 gün geride kaldı. 17 il sınırından geçen, 13 ülkeden 122 yarışmacının katıldığı yarışın üçüncü gününde Sivas'tan start alan yarışmacılar, günü Nevşehir Göreme'de tamamladı. Yarışta bugüne kadar Strabon, Tokat, Kösedağ, Çayıralan, Felahiye etaplarında toplam 1005 km geride kaldı. Yarışta toplam 2 bin 350 kilometre koşulacak.

ORHAN ÇELEN: KAZASIZ BELASIZ KAPADOKYA BÖLGESİNE GELDİĞİMİZ İÇİN MUTLUYUM

Yarışmayı organize eden Orhan Çelen, "Eski otomobil sürücüsüyüm. Son 10 yıldır programı arkadaşım Murat Gülpınar ile birlikte organize ediyorum. TransAnatolia'nın bu yıl çok özel bir özel rotası var. 3 Eylül'de Samsun'dan start aldık, start alırken malum bir sel hadisesi yaşadık. Dolayısıyla birinci etabı iptal etmek zorunda kaldık. Organizasyonumuz 2'nci etaptan itibaren düzgün yürüdü. Bugün yaklaşık 2 bin 300 kilometrelik etabın 900 kilometresini geçtik. Kazasız belasız Kapadokya bölgesine geldiğimiz için mutluyum" diye konuştu.

FRANCESCO CATANESE: HER ŞEY YOLUNDA GİDİYOR

Yarışmaya katılmak için İtalya'dan gelen Francesco Catanese ise, "Amatör bir yarış pilotuyum ve Trans Anatolia'ya 6'ncı kez geliyorum. Bu yıl da geçen yıllarda olduğu gibi bir sorun yaşamadım. Her şey yolunda gidiyor. Buradaki hedefim yarışın sonunu getirmek. Türkiye'nin sunduğu bu güzelliğin tadını çıkartmak istiyorum. Kapadokya'yı gezme fırsatım olmadı. Yarın sabah erken saatlerde yükselen balonları görebilmeyi umuyorum" ifadelerini kullandı.

Kadın pilot Holly Wicklow da, "Yarışmaya İskoçya'dan katılıyorum. Burada olmaktan çok mutluyum. Etaplar dar olmasına rağmen çok keyifli. Burada özellikle manzara ve görüntüler çok güzel" dedi.