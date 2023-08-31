Transanatolia, Cumhuriyet'in 100. Yılı Özel Rotasında Castrol Desteğiyle Koşuluyor

Spora ve sporcuya verdiği destekle sektörde ayrışan Castrol’ün ana sponsorlarından olduğu 13. TransAnatolia Rallisi, Kurtuluş Savaşı’nın rotasını izleyerek 2 Eylül’de Samsun’dan başlayacak ve 9 Eylül’de İzmir’de sona erecek. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Castrol POWER1 olarak adlandırılan motosiklet kategorisinde, TransAnatolia Rallisi’nde ilk defa yarışacak olan sporculara özel POWER1 Rookie Cup yarışması gerçekleştirilecek.

Spora ve sporcuya verdiği destekle sektörde ayrışan Castrol'ün ana sponsorlarından olduğu 13. TransAnatolia Rallisi, Kurtuluş Savaşı'nın rotasını izleyerek 2 Eylül'de Samsun'dan başlayacak ve 9 Eylül'de İzmir'de sona erecek. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Castrol POWER1 olarak adlandırılan motosiklet kategorisinde, TransAnatolia Rallisi'nde ilk defa yarışacak olan sporculara özel POWER1 Rookie Cup yarışması gerçekleştirilecek.

Dünyanın en büyük ve zorlu rally raid yarışlarından ve bu yıl 13'üncüsü düzenlenecek olan TransAnatolia, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılına özel 'Kuruluş Rotası'yla 2 Eylül'de Samsun'dan start alacak. 125 yarışmacıdan 43'ünün yabancı olduğu ve Motosiklet, Quad, SSV, Otomobil ve Kamyon kategorilerinde 84 aracın yer alacağı ralli, İzmir'in düşman işgalinden kurtulduğu 9 Eylül'de İzmir'de sona erecek. Toplamda 17 ilden geçen, 2.350 kilometrelik ve birçok zorlu parkurdan oluşacak yarış, Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkmasıyla başlayan Kurtuluş Savaşı'nın izinden giderek Amasya-Sivas-Ankara-Afyonkarahisar-İzmir rotasını izleyecek.

CASTROL'DEN HER GÜNÜN EN HIZLISINA ÖDÜL

Dünyanın önde gelen madeni yağ markalarından Castrol'ün motosiklet kullanıcılarına özel olarak geliştirdiği Castrol POWER1, geçtiğimiz yılın ardından bu yıl da motosiklet kategorisine ismini veriyor. Castrol POWER1 motosiklet kategorisinde, TransAnatolia Rallisi'nde ilk defa yarışacak olan sporculara yönelik POWER1 Rookie Cup yarışması da gerçekleştirilecek. Amatör yarışçıların zorlu yarış hayatlarında her türlü engeli aşmaları için desteklenmelerini amaçlayan bu kategoride günün en hızlısı, ödülünü her günün sonunda alacak. Ayrıca yarışın sonunda da ilk üçte yer alan sporcular ödüllendirilecek.

Bu yıl Castrol'ün motosiklet kategorisine tekrar ismini vererek motosiklet kullanıcılarının yanlarında olmaya devam ettiklerini söyleyen Castrol Türkiye, Ukrayna ve Orta Asya Pazarlama Direktörü Nilay Tatlısöz "Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında bu anlamlı rotayı izleyerek performans ve dayanıklılığı öne çıkaracak TransAnatolia Rallisi'ni üst üste üçüncü kez destekliyoruz. TransAnatolia Rallisi'nin zorlu etaplarında, POWER1 ürünümüzle, motosiklet kategorisinde yarışan tüm sporcuların yanlarında olacağız. Castrol Türkiye olarak tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de başta motor sporları olmak üzere spora ve sporculara ihtiyaç duydukları her alanda destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

CASTROL POWER1 MOTOSİKLET KATEGORİSİ'NİN İLK KAZANANI XAVİER DE SOULTRAİT

Geçtiğimiz yıl Castrol POWER1 Motosiklet Kategorisi'ni Xavier de Soultrait kazanırken Michele Cotti 2'nci, Ejder Erişti de 3'üncü olarak yarışı tamamladı. Castrol POWER1 Rookie Cup'ın ilk kazananı ise her gün sonunda verilen Günün En Hızlı Rookie'si ödülünü toplamda 6 kere kazanan Andrea Pighetti oldu.

TRANSANATOLİA RALLİSİ'NE ÖZEL ANİMASYON FİLMİ DE EKRANLARDA

Geçen yıl TransAnatolia Rallisi'ne özel hazırlanan ve Brandverse Awards'ta PR bölümündeki Sponsorluk kategorisinde gümüş ödül kazanan animasyon filmi bu yıl da Cumhuriyet'in 100. yılını öne çıkartıyor. Meraklıları, rallinin heyecanı ile 'Kuruluş Rotası'nın önemini izleyicilere aktaran filmi bu linkten izleyebilecek.

Link : https://youtu.be/7ptsVrQOCnk

TRANSANATOLİA HEYECANI BU YIL S SPORT2 VE S SPORT PLUS'TA

Ayrıca bu yıl ilk defa TransAnatolia Rallisi'ndeki son gelişmeler ve günün öne çıkan başlıkları da Castrol desteği ile yarış haftası boyunca her gün saat 14: 00'te S Sport2 ve S Sport Plus'tan yayınlanarak yarış severlerin bu heyecanı ekranlarından yaşamaları sağlanacak.

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