TransAnatolia 2023 öncesinde yarışmacılar İstanbul'da buluştu

Dünyanın en büyük ve zorlu rally raid yarışlarından TransAnatolia, bu yıl 02-09 Eylül tarihlerinde Samsun-İzmir arasında gerçekleşecek. Yarış öncesinde yarışmacılar ve destekçiler İstanbul'da bir araya geldi. Düzenlenen etkinlikte, yol notu okuma, Stella kullanımı gibi farklı workshoplara katılırken, çeşitli oyunlarla keyifli bir gün geçirildi. Türkiye'nin en uzun motorsporu rotasında yer alacak yarışmacılara yarış hakkında hem güvenlik hem de akış hakkında bilgilendirmelerin yapıldığı bugünde yarışmacılar da kendi aralarında tanışma ve tecrübelerini birbirlerine aktarma fırsatı yakaladı.