Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası Samsun'da Sona Erdi

SAMSUN'da düzenlenen Trampolin Cimnastik Kulüpler Arası Türkiye Şampiyonası sona erdi. Şampiyonada 13 kulüpten kadın ve erkek 103 sporcu katıldı.

Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından 12-14 Eylül tarihleri arasında Samsun Canik Atatürk Spor Salonu'nda Trampolin Cimnastik Kulüpler Arası Türkiye Şampiyonası düzenlendi. Çekişmeli geçen şampiyonada sporcular; küçük, yıldız, genç ve büyükler kategorisinde madalya için yarıştı. Samsunlu sporcular, şampiyonayı 5 birincilik, 4 ikincilik ve 2 üçüncülük ile tamamladı. Dereceye giren sporculara ödüllerini Türkiye Cimnastik Federasyonu Asbaşkanı Cumhur Özçelik, Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, Canik Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Tunsel Aslankoç verdi.