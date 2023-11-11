Trampolin Cimnastik Milli Takımı İngiltere'de Şampiyonluk İçin Yarışacak

Geçen yıl Bulgaristan'da gerçekleştirilen Dünya Şampiyonası'ndaki başarılarıyla dikkati çeken Trampolin Cimnastik Milli Takımı sporcuları Sinan Cankurt ve Ada Kanat, 16-19 Kasım'da İngiltere'de düzenlenecek Yaş Grupları Dünya Şampiyonası'nda bayrağı göndere çektirmek istiyor.

Geçen yıl Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen Trampolin Cimnastik Yaş Grupları Dünya Şampiyonası'na katılan Sinan Cankurt, 11-12 yaş bireyselde altın, 13-14 yaş erkekler senkronizede ise gümüş madalya kazandı.

Aynı organizasyonda gösterdiği performansla adından söz ettiren Ada Kanat ise 13-14 yaş grubunda 4'üncü olarak kürsüye çıkmayı kıl payı kaçırdı.

Bolu'nun Karaçayır Mahallesi'ndeki tesislerde kampa giren milli sporcular, gelecek hafta Birmingham şehrinde yapılacak şampiyona için günde çift antrenmana çıkıyor.

Sinan Cankurt: "Hedefim, 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları"

Sinan Cankurt, AA muhabirine, ilkokul birinci sınıftayken cimnastik antrenörünün kendisini salona çağırmasıyla bu spora başladığını anlattı.

Bulgaristan'da bireyselde dünya şampiyonu olduğunu anımsatan 13 yaşındaki Sinan Cankurt, "13-14 yaş grubunda arkadaşımla dünya ikincisi olduk. Bu sene İngiltere'de düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda 13-14 yaş grubunda altın madalya almayı planlıyorum. Arkadaşımla da senkronda dünya şampiyonluğunu hedefliyoruz." diye konuştu.

Sinan Cankurt, cimnastikte büyük hedeflerinin bulunduğunu dile getirerek, "Hedefim, 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'na gitmek, madalya almak, derece yapmak." değerlendirmesinde bulundu.

Ada Kanat: "Şampiyonaya çok iyi hazırlandım"

Milli sporcu Ada Kanat ise antrenörünün kendisini keşfetmesiyle 6 yaşında cimnastiğe başladığını ve geçen yıl milli takıma seçildiğini aktardı.

Geçen seneki şampiyonada 4'üncülüğü elde ettiğini hatırlatan 14 yaşındaki Ada Kanat, "Üçüncülüğü küçük farkla kaçırdım. Ondan önce de Avrupa Şampiyonası'nda ikincilik elde ettim." şeklinde konuştu.

Ada Kanat, İngiltere'deki şampiyonaya çok iyi hazırlandığını vurgulayarak, "Birinci olmak için çalışacağım ve bayrağımızı dalgalandıracağım." ifadelerini kullandı.