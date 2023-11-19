İngiltere'nin Birmingham kentinde düzenlenen Trampolin Cimnastik Gençler Dünya Şampiyonası'nda milli sporcular Tuba Bade Şahin ve Ada Kanat, genç kadınlar senkronda gümüş madalya kazandı.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Tuba Bade Şahin ve Ada Kanat, ilk kez düzenlenen Trampolin Cimnastik Gençler Dünya Şampiyonası'nda genç kadınlar senkron finalinde 44.030 puanla ikinci oldu.

Milli sporcu Tuba Bade, Trampolin Cimnastik Dünya Yaş Grupları Şampiyonası'nda da bireyselde gümüş madalya elde etmişti.