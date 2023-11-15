Trampolin Cimnastik Dünya Yaş Grupları Şampiyonası İngiltere'de Başlıyor
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Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Trampolin Cimnastik Dünya Yaş Grupları Şampiyonası yarın İngiltere'de başlayacak. Organizasyon, 16-19 Kasım tarihlerinde Birmingham kentinde gerçekleştirilecek. Türkiye'yi ise Emirhan Danış, Sinan Cankurt, Batuhan Meriç Mamur, Emir Öztürk, Havva Esin Ergün, Ada Kanat ve Tuba Bade Şahin temsil edecek.
Trampolin Cimnastik Dünya Yaş Grupları Şampiyonası yarın İngiltere'de başlayacak.
Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyon, 16-19 Kasım tarihlerinde Birmingham kentinde yapılacak.
Organizasyonda Türkiye'yi Trampolin Cimnastik Genç Milli Takımı'ndan Emirhan Danış, Sinan Cankurt, Batuhan Meriç Mamur, Emir Öztürk, Havva Esin Ergün, Ada Kanat ve Tuba Bade Şahin temsil edecek.