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Trampolin Cimnastik Dünya Yaş Grupları Şampiyonası İngiltere'de Başlıyor

Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Trampolin Cimnastik Dünya Yaş Grupları Şampiyonası yarın İngiltere'de başlayacak. Organizasyon, 16-19 Kasım tarihlerinde Birmingham kentinde gerçekleştirilecek. Türkiye'yi ise Emirhan Danış, Sinan Cankurt, Batuhan Meriç Mamur, Emir Öztürk, Havva Esin Ergün, Ada Kanat ve Tuba Bade Şahin temsil edecek.