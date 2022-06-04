Trampolin Cimnastik Avrupa Şampiyonası - Haberler

Trampolin Cimnastik Avrupa Şampiyonası İtalya'da düzenlene Trampolin Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda erkekler senkronize kategorisi finalinde Gürkan Mutlu ve Hüseyin Engin Yontucu 6'ıncı, kadınlar senkronizede ise Elif Ceren Çolak ve Sıla Karakuş 7. oldu. İtalya'da düzenlene Trampolin Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda erkekler senkronize kategorisi finalinde Gürkan Mutlu ve Hüseyin Engin Yontucu 6'ıncı, kadınlar senkronizede ise Elif Ceren Çolak ve Sıla Karakuş 7. oldu. Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Rimini kentinde gerçekleştirilen organizasyonda, Gürkan Mutlu ve Hüseyin Engin Yontucu, büyük erkekler senkronize kategorisi elemelerinde finale yükseldi. Erkekler senkronize finalinde milli cimnastikçiler Gürkan Mutlu ve Hüseyin Engin Yontucu, organizasyonu 6. sırada tamamladı. Şampiyonada Elif Ceren Çolak ve Sıla Karakuş, büyük kadınlar senkronize kategorisi elemelerinde finale yükselme başarısı gösterdi. Milli cimnastikçiler Elif Ceren Çolak ve Sıla Karakuş, final yarışlarında 7. sırayı aldılar AA / Fatih Çakmak - Spor Hüseyin Engin Elif Ceren Spor Haberler

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