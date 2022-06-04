Trampolin Cimnastik Avrupa Şampiyonası - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Trampolin Cimnastik Avrupa Şampiyonası

AA - Fatih Çakmak - Spor
 - Güncelleme:
Trampolin Cimnastik Avrupa Şampiyonası

İtalya'da düzenlene Trampolin Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda erkekler senkronize kategorisi finalinde Gürkan Mutlu ve Hüseyin Engin Yontucu 6'ıncı, kadınlar senkronizede ise Elif Ceren Çolak ve Sıla Karakuş 7. oldu.

İtalya'da düzenlene Trampolin Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda erkekler senkronize kategorisi finalinde Gürkan Mutlu ve Hüseyin Engin Yontucu 6'ıncı, kadınlar senkronizede ise Elif Ceren Çolak ve Sıla Karakuş 7. oldu.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Rimini kentinde gerçekleştirilen organizasyonda, Gürkan Mutlu ve Hüseyin Engin Yontucu, büyük erkekler senkronize kategorisi elemelerinde finale yükseldi.

Erkekler senkronize finalinde milli cimnastikçiler Gürkan Mutlu ve Hüseyin Engin Yontucu, organizasyonu 6. sırada tamamladı.

Şampiyonada Elif Ceren Çolak ve Sıla Karakuş, büyük kadınlar senkronize kategorisi elemelerinde finale yükselme başarısı gösterdi. Milli cimnastikçiler Elif Ceren Çolak ve Sıla Karakuş, final yarışlarında 7. sırayı aldılar

AA / Fatih Çakmak - Spor

Hüseyin Engin Elif Ceren Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title