Trakya Üniversitesi'nde Akrobatik Basketbol Şov

Trakya Üniversitesinde (TÜ) akrobat basketbolcuların "Karizma Show" smaç gösterisi ilgiyle izlendi.

Üniversitenin oryantasyon programı kapsamında TÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'nın katkılarıyla düzenlenen gösteride basketbolcular akrobatik smaçlar yaptı.

Emre Saraç kaptanlığındaki ekipte Melisa Özkan, Tuğba Akpınar, Hüseyin Yalçın, Hasan Polat ve Onur Okur, bireysel ve takım halinde smaç gösterisi gerçekleştirdi.

Karizma Show ekibi, gösterilerinde müzik ve danslar eşliğinde mini trambolin yardımıyla farklı stillerde smaçlarla topu potayla buluşturdu. Gösteri ilgiyle takip edildi.

Takım kaptanı Emre Saraç, AA muhabirine ekip olarak yüksek performanslı bir gösteri yaptıklarını söyledi.

Gösterilen ilgiden memnuniyet duyduklarını belirten Saraç, şunları kaydetti:

"Karizma Show ekibi jimnastik ve basketbolu birleştirip müzikle bir şölen halinde sunan Türkiye'nin en ekstrem gösteri ekibidir. Basketboldaki birçok smacı akrobatik hale getirip müzikle bir eğlence şeklinde gösteriyoruz. Değirmen smaç, 360 derece smaç ve salto smaç gibi hareketlerimiz var. Gittiğimiz her yerde ilgi görüyoruz."