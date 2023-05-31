Trakya Üniversitesi Avrupa Şampiyonu Milli Sporcuyu Kutladı

Trakya Üniversitesi mezunu milli vücut geliştirme sporcusu Batuhan Şen, Avrupa şampiyonu olarak bir başarıya daha imza attı. Üniversite yönetimi başarılarından dolayı milli sporcuyu tebrik etti. Ayrıca, Trakya Üniversitesi heyeti Kuzey Makedonya'da aday öğrencilere üniversiteyi tanıttı.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Avrupa şampiyonu milli vücut geliştirme sporcusu Batuhan Şen'i kutladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, TÜ mezunu milli sporcu Şen, Türkiye şampiyonluğunun ardından Avrupa şampiyonu olarak bir başarıya daha imza attı.

Daha önce Türkiye Vücut Geliştirme - Fitness Şampiyonası ve Avrupa Şampiyonası milli takım seçmelerinde Türkiye Şampiyonu ve Şampiyonlar Şampiyonu olma başarısı gösteren Şen, İspanya Santa Susanna'da IFBB Avrupa Şampiyonasında da şampiyonluk sevinci yaşadı.

TÜ Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümünden mezun olan Şen, 4-8 Mayıs 2023 tarihlerinde Barcelona'da düzenlenen "IFBB European Fitness Bodybuilding Championships" müsabakası "Men's Physique" kategorisinde Avrupa Şampiyonu ve tüm sıkletlerdeki şampiyonlar arasında da Şampiyonlar Şampiyonu (Overall) oldu.

Trakya Üniversitesi yönetimi başarılarından dolayı milli sporcuyu tebrik etti.

Kuzey Makedonya'da TÜ Aday öğrencilere tanıtıldı

Kuzey Makedonya'da bulunan Trakya Üniversitesi (TÜ) heyeti, İştip ve Kırçova'nın ardından temaslarına Ohri, Manastır ve Resne'de devam etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyeleri Rifat Gürgendereli, Feyza Nazan Gündüz, Ali Erhan Konuk ve doktora öğrencisi Adjera Alitoska Kazaz'dan oluşan Trakya Üniversitesi heyeti, Kuzey Makedonya'nın Ohri kentinde bulunan St. Kliment Lisesi, Kiril ve Metodi Ekonomi Lisesi ile Manastırda Sağlık Lisesi, Josip Broz Tito Lisesi ve Resne'de Çar Samoil Lisesi'nde öğrenciler ile bir araya gelerek tanıtım faaliyeti gerçekleştirdi.

TÜ'de öğrenim görmek isteyen aday öğrencilere, üniversitenin bölümleri ve programları hakkında bilgi veren heyet, üniversiteyi tanıtan Makedonca, Arnavutça ve Türkçe broşürleri öğrencilere dağıttı.

Tanıtım etkinlikleri kapsamında 200'den fazla öğrenciyle bir araya gelen heyet, TÜ'nün öğrencilere sunduğu sosyal, kültürel, akademik ve kişisel gelişim imkanlarını anlattı. Programda, son olarak öğrencilerden gelen sorular yanıtlandı.