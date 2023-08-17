Trakoff Extreme Kupası'nın 2. Ayak Yarışları, Çorlu Belediyesi Off-Road Yarış Pisti'nde düzenlenecek. Yarışlar, TR1 ve TR2 sınıflarında 11 araç ve 22 sporcuyla gerçekleştirilecek. Yarışlar, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Çorlu Belediyesi, TOSFED ve TRAKOFF iş birliğiyle düzenlenecek.

"Trakoff Extreme Kupası 2. Ayak Yarışları", 19-20 Ağustos 2023 tarihlerinde Şahpaz Mahallesi'nde yer alan Çorlu Belediyesi Off-Road Yarış Pisti'nde düzenlenecek.

Yarışlar öncesinde Çorlu Belediye Başkan Yardımcıları Güner Çetin ve Hakan Öztürk ile bir araya gelen Trakya Offroad Doğa ve Motorsporları Kulübü (TRAKOFF) Başkanı Murat Timuçin Doğan ve kulüp yöneticileri, düzenlenecek yarışlar konusunda görüş alışverişinde bulundu. Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Güner Çetin, şunları söyledi:

"11 araç ve 22 sporcunun mücadele edeceği TR1 ve TR2 sınıflarında gerçekleştirilecek olan Trakoff Extreme Kupası 2. Ayak Yarışları, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Çorlu Belediyesi, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ve Trakya Offroad Doğa ve Motorsporları Kulübü (TRAKOFF) iş birliği ile 19 - 20 Ağustos 2023 tarihlerinde Şahpaz Mahallesi'nde bulunan Çorlu Belediyesi Off-Road Yarış Pisti'nde düzenlenecek. 19 Ağustos 2023 Cumartesi günü 12.30'da başlayacak olan yarışlar gün boyu devam edecek. İlk etap yarışlarının tamamlanmasının ardından ikinci gün yarışları 20 Ağustos 2023 Pazar günü saat 10.00'da verilecek çıkış ile başlayacak ve turnuva ödül töreni ile sona erecek. Yarışlar, 2021 yılında yaşamını yitiren TRAKOFF Kulüp Başkanı Edip Yaşar Kurtoğlu anısına Edip Yaşar Kurtoğlu 1 ve Edip Yaşar Kurtoğlu 2 olmak üzere iki etap halinde gerçekleştirilecek."