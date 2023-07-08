Trafik Kazası Sonrası Muaythai Şampiyonu

Afyonkarahisar'da geçirdiği trafik kazasının ardından aktif sporculuğu bırakan ağabeyinin tavsiyesiyle muaythaiye başlayan ve dünya şampiyonluğuna ulaşan İbrahim Hıdır Görgülü, yeni şampiyonluklar için çalışmalarını sürdürüyor.

Merkeze bağlı Salar beldesinde yaşayan 26 yaşındaki Enver Görgülü, 2015'te Afyonkarahisar'da bir spor salonuna muaythaiye başladı. Aynı yıl geçirdiği trafik kazası sonucu yaralanan Görgülü, faal sporculuğu bırakmak zorunda kaldı. Görgülü, kazadan 5 yıl sonra 19 yaşındaki kardeşi İbrahim Hıdır Görgülü'yle muaythaiye tekrar başladı. Artık karşılaşmalara çıkamayan Enver Görgülü, kardeşi Hıdır'ı destekleyerek, çalışmalarına destek verdi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de geçen yıl yapılan Dünya Muaythai Şampiyonasında ringe çıkan İbrahim Hıdır Görgülü, altın madalyayı kazandı. Kardeşinin başarıyla gururlanan Enver Görgülü, İbrahim Hıdır'ın yeni şampiyonlukları kazanması için çalışmalarına destek veriyor.

İbrahim Hıdır Görgülü, AA muhabirine ağabeyi Enver Görgülü sayesinde muaythaiye başladığını ve sporda ilerlediği söyledi. Ağabeyinin trafik kazası sonucu ayağına konulan 30 santimetrelik platin nedeniyle resmi karşılaşmalara katılamadığını dile getiren Görgülü, şöyle konuştu:

"Ağabeyimin de muaythaide hedefleri vardı. Ama onun hedeflerini ben gerçekleştiriyorum. Birlikte çalışarak 2022'de Abu Dabi'de dünya şampiyonu oldum. Ağabeyim de kendisi şampiyon olmuş kadar sevindi. Şimdi de yine çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu yıl da birlikte Türkiye ve Avrupa şampiyonalarına hazırlanıyoruz. "

-"Ailece çok gururlandık"

Enver Görgülü de 8 yıl önce özel sektördeki işinden arta kalan zamanlarda dövüş sporlarına başladığını ancak geçirdiği trafik kazası sonucu spora uzun bir süre ara vermek zorunda kaldığını vurguladı.

İyileştikten sonra kardeşiyle muaythaiye başladıklarını aktaran Görgülü, "Ben müsabakalara katılamıyorum. Benimki sadece hobi. Ama kardeşim ringe çıkmaya başladı ve güzel maçlar da çıkarıyor. Geçen yıl muaythaide dünya şampiyonu oldu. Sanki ben şampiyon olmuş gibi sevindim. Ailece çok gururlandık. Şimdi kardeşime sürekli partner oluyorum, onu yeni karşılaşmalara hazırlıyoruz. Her zaman kardeşimin yanındayım." ifadesini kullandı.