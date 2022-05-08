Trabzonsporlular şampiyonluğu Yenikapı Etkinlik Alanı'nda kutluyor

TRABZON (DHA) - Bordo-mavili taraftar: Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray şampiyon olursa Trabzon'da kutlayabilir

"Hepimiz biriz, kardeşiz"

Serhan TÜRK - Ersan SAN, İSTANBUL,

Trabzonspor 7'nci şampiyonluğunu kutluyor.

Bordo mavi renklere gönül verenler, "Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray şampiyon olursa onlar da Trabzon'da kutlayabilir. Buyursunlar gelsinler. Hepimiz biriz, kardeşiz, biz ayrım yapmıyoruz" şeklinde konuştular.