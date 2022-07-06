Trabzonsporlu Visca: Daha fazla kupa kaldırmak istiyorum

Trabzonspor'un sağ kanat oyuncusu Edin Visca, yeni sezonda bireysel performansını artırarak daha başarılı olmak istediğini belirterek, "Yeni bir tarih ve hikaye yazmak, daha fazla kupa kaldırmak istiyorum" dedi.

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'un yeni sezon hazırlıklarını yaptığı Slovenya kampında Edin Visca, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Geçen sezon devre arasında Medipol Başakşehir'den bordo mavili takıma transfer olan Boşnak oyuncu, Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi hedeflerini, yeni sezon hazırlıklarını ve şampiyonluk kutlamalarını değerlendirdi.

Medipol Başakşehir'den Trabzonspor'a transferinde Abdullah Avcı'nın kendisini ikna ettiğini anlatan Visca, "Başakşehir rahat bir takım. Taraftar da yok, baskı da yok ama Başakşehir'de 4 yıl ilk 3 içinde olduk. Abdullah hoca ile konfor alanımdan çıkıp yeni heyecan ve hedef koyabileceğimi konuştuk. Ben de öyle düşünüp geldim. Trabzon'a geldiğimde kendimi evimde gibi hissettim. Kendimi burada iyi hissediyorum. Yeni bir tarih ve hikaye yazmak, daha fazla kupa kaldırmak istiyorum" dedi.