Trabzonsporlu Uğurcan'ın dedesi son yolculuğuna uğurlandı

Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır'ın dedesi Hacı Hüseyin Çakır, çoklu organ yetmezliği nedeniyle önceki gün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Milli oyuncu, acı haberi Gaziantep FK deplasmanında karşılaşma sonrası öğrendi.

Hacı Hüseyin Çakır için bugün Ortahisar ilçesi'nde İskenderpaşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına Trabzonspor Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, Trabzonsporlu oyuncular Dorukhan Toköz, Serkan Asan ve Hüseyin Türkmen, Yusuf Yazıcı'nın ağabeyi Cihan Yazısı, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ile çok sayıda kişi katıldı. Trabzonspor'un sevilen oyuncusu Uğurcan, dedesinin tabutunu el verdi. Hacı Hüseyin Çakır'ın cenazesi Yomra ilçesi Ocak Köyü'nde defnedildi.