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Taraftarlardan Atakaş Hatayspor maçı sonrası takımlarına destek

AA - Seyit Ahmet Eksik - Spor
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Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Trabzonspor'un deplasmanda Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kalarak, ligde puanını 78'e yükselttiği maçın ardından bordo-mavili taraftarlar, kent meydanında takımlarına destek oldular.

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Trabzonspor'un deplasmanda Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kalarak, ligde puanını 78'e yükselttiği maçın ardından bordo-mavili taraftarlar, kent meydanında takımlarına destek oldular.

Trabzonspor'un, Süper Lig'in 36'ncı haftasında deplasmanda karşılaştığı Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kalarak 1 puan aldığı maçın ardından bir araya gelen bordo-mavili taraftarlar, kent meydanında toplandı.

15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda meşaleler yakan taraftarlar, horon ve kolbastı oynadılar.

AA / Seyit Ahmet Eksik - Spor

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