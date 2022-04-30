Trabzonsporlu taraftarlar tarihi şampiyonluk sevincini yaşamak için tribünleri doldurdu - Haberler

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Trabzonsporlu taraftarlar tarihi şampiyonluk sevincini yaşamak için tribünleri doldurdu

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Trabzonsporlu taraftarlar tarihi şampiyonluk sevincini yaşamak için tribünleri doldurdu

Trabzonsporlu taraftarlar Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında takımlarının Antalyaspor ile oynayacağı ve şampiyonluğu ilan etmesi için 1 puana ihtiyaç duyduğu maça yoğun ilgi gösterdi.

Trabzonsporlu taraftarlar Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında takımlarının Antalyaspor ile oynayacağı ve şampiyonluğu ilan etmesi için 1 puana ihtiyaç duyduğu maça yoğun ilgi gösterdi.

Bordo-mavili taraftarlar takımlarının ısınmak için sahaya çıktığında yoğun sevgi gösterilerinde bulunurken, tribünleri dolduran taraftarlar 7'den 70'e renkli görüntüler ortaya koydu. Tribünleri ve kendilerini Bordo mavili renklerle süsleyen Trabzonsporlu taraftarların coşkusu her hallerine yansıdı. - TRABZON

İhlas Haber Ajansı / Spor

Spor Toto Süper Lig, Antalyaspor, Spor, Haberler

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