Trabzonsporlu taraftarlar Taksim Meydanı'nda şampiyonluğu kutladı
AA - Murat Karadağ - Spor
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Trabzonsporlu taraftarların şampiyonluk kutlaması Horon ve kolbastı oynayan taraftarlar İSTANBUL - Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'la 2-2 berabere kalarak bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'un taraftarları, Taksim Meydanı'nda şampiyonluğu kutladı.
Trabzonsporlu taraftarların şampiyonluk kutlaması
Horon ve kolbastı oynayan taraftarlar İSTANBUL - Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'la 2-2 berabere kalarak bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'un taraftarları, Taksim Meydanı'nda şampiyonluğu kutladı.
Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasının son bölümüne doğru meydanda toplanmaya başlayan bordo-mavililer, maçın bitiş düdüğüyle büyük sevinç yaşadı.
AA / Murat Karadağ - Spor