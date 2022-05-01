Trabzonsporlu taraftarlar Taksim Meydanı'nda şampiyonluğu kutladı - Haberler

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Trabzonsporlu taraftarlar Taksim Meydanı'nda şampiyonluğu kutladı

AA - Murat Karadağ - Spor
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Trabzonsporlu taraftarların şampiyonluk kutlaması Horon ve kolbastı oynayan taraftarlar İSTANBUL - Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'la 2-2 berabere kalarak bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'un taraftarları, Taksim Meydanı'nda şampiyonluğu kutladı.

Trabzonsporlu taraftarların şampiyonluk kutlaması

Horon ve kolbastı oynayan taraftarlar İSTANBUL - Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'la 2-2 berabere kalarak bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'un taraftarları, Taksim Meydanı'nda şampiyonluğu kutladı.

Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasının son bölümüne doğru meydanda toplanmaya başlayan bordo-mavililer, maçın bitiş düdüğüyle büyük sevinç yaşadı.

AA / Murat Karadağ - Spor

Spor Toto Süper Lig, Antalyaspor, Trabzonspor, Taksim, Spor, Haberler

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