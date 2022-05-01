Trabzonsporlu taraftarlar takımlarının şampiyonluğunu kutladı

ERZİNCAN (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Antalyaspor'la 2-2 berabere kalan ve bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'a gönül veren Erzincan'daki taraftarlar cadde ve sokaklarda kutlama yaptı.

Erzincan'da kutlamalar kapsamında takım formalarını giyen ve ellerinde borda-mavili bayraklarla sokaklara çıkan taraftarlar, araçlarıyla konvoy oluşturdu.

Söyledikleri marşlarla caddelerde yürüyen ve araçlarıyla turlayan taraftarlar, meşale yaktı, horon ve kolbastı oynayarak kutladı.