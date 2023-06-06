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Trabzonsporlu Siopis, 2. kez baba oldu

Trabzonsporlu Siopis, 2. kez baba oldu

Spor Haberleri

Trabzonspor'un Yunan futbolcusu Manolis Siopis, ikinci kez baba oldu.

Trabzonspor'un Yunan futbolcusu Manolis Siopis, ikinci kez baba oldu.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yayımlanan açıklamada, "Futbolcumuz Manolis Siopis ve eşi Irini Delia'nın bugün Selanik'te bir erkek çocukları dünyaya geldi. İkinci kez baba olan Siopis'i ve eşi Delia'yı kutlar, minik bebeklerine ise sağlıklı bir yaşam dileriz." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA / Selçuk Kılıç - Spor

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