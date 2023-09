Trabzonsporlu Paul Onuachu: Taraftarlar Harika

Trabzonspor'da ilk maçında gol atan Nijeryalı futbolcu Paul Onuachu, taraftarların harika olduğunu belirterek, 3 puana 1 golle katkı verebildiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor, konuk ettiği Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Paul Onuachu, "Taraftarlar gerçekten harikalar. Beni karşılamaya geldiklerinde de harikaydılar. Bu akşam ilk dakikadan itibaren bize enerjiyi gerçekten hissettirdiler. Bende onlara 3 puana bir golle destek verebildiğim için çok mutluyum. Her zaman söylediğim gibi maçları tek tek değerlendirmek gerekiyor. İlk sakatlandığımda biraz yavaşladım. Çok ciddi bir şey olduğunu zannetmiyorum. Sağlık ekibimizle beraber bunu değerlendireceğiz. Baskı seviyesi yüksek ve üst seviye bir lig diyebilirim. Büyük isimli oyuncuların yer aldığı temposu çok yüksek ve her oyuncunun kendisini hazırlaması gerekir" ifadelerini kullandı. - TRABZON