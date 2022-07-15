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Trabzonspor, barbekü partisinde buluştu

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Trabzonspor, barbekü partisinde buluştu

Slovenya'da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, bugün düzenlenen barbekü partisinde bir araya geldi.

Slovenya'da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, bugün düzenlenen barbekü partisinde bir araya geldi.

Kampta gerçekleşen barbekü partisine teknik direktör Abdullah Avcı, teknik ekip ve futbolcular katıldı.

Bordo-mavililer bu akşam yapacağı antrenmanla Slovenya'daki yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek. - TRABZON

İhlas Haber Ajansı / Spor

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