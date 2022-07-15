Trabzonspor, barbekü partisinde buluştu Slovenya'da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, bugün düzenlenen barbekü partisinde bir araya geldi. Slovenya'da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, bugün düzenlenen barbekü partisinde bir araya geldi. Kampta gerçekleşen barbekü partisine teknik direktör Abdullah Avcı, teknik ekip ve futbolcular katıldı. Bordo-mavililer bu akşam yapacağı antrenmanla Slovenya'daki yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek. - TRABZON İhlas Haber Ajansı / Spor Spor Haberler

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