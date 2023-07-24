Trabzonsporlu Mislav Orsic'in sağlık durumu açıklandı

Trabzonspor Kulübü Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, futbolcu Mislav Orsic'in sağ dizinde ön çapraz bağ yırtığı ve iç yan bağ yaralanması olduğunu açıkladı. Orsic'in tedavisine başlandı ve en kısa sürede operasyon planlanacak.

Trabzonspor Kulübü Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, futbolcu Mislav Orsic'in sağ dizinde ön çapraz bağ yırtığı ve iç yan bağ yaralanmasının tespit edildiğini bildirdi.

Beşir, bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, futbolcu Mislav Orsic'in sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Açıklamada, "Takımımızın dün yapılan antrenmanı sırasında sakatlanan oyuncumuz Mislav Orsic'in yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ diz bölgesinde ön çapraz bağ yırtığı ve iç yan bağ yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmış olup en kısa sürede operasyonu planlanmaktadır." ifadeleri yer aldı.