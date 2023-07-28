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Trabzonsporlu Mislav Orsic Ameliyat Edildi

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Trabzonspor Kulübü Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, sakatlanan ve ön çapraz bağı yırtılan Mislav Orsic'in ameliyat edildiğini bildirdi. Futbolcunun operasyon sonrası genel durumu iyi olup rehabilitasyon sürecine en kısa sürede başlanılması planlanmaktadır.

Trabzonspor Kulübü Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, sakatlanan ve ön çapraz bağı yırtılan Mislav Orsic'in ameliyat edildiğini bildirdi.

Beşir, bordo-mavili kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, Slovenya kampında sakatlanan futbolcunun ülkesi Hırvatistan'da başarılı bir operasyon geçirdiğini belirterek, "Operasyon sonrası futbolcumuzun genel durumu iyi olup rehabilitasyon sürecine en kısa sürede başlanılması planlanmaktadır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Hakan Burak Altunöz - Spor

Trabzonspor Operasyon Spor Haberler

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