Trabzonsporlu Mehmet Can Aydın'ın sağlık durumu açıklandı

Trabzonsporlu futbolcu Mehmet Can Aydın'ın sağ üst adalesinde yaralanma tespit edildiği bildirildi.

Trabzonspor Kulübü Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Mehmet Can Aydın'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Beşir, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, "Futbol A takımımızın son yapılan antrenmanında ağrı hisseden oyuncumuz Mehmet Can Aydın'ın yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ üst adalesinde (rectus femoris kası) yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır." ifadelerine yer verdi.