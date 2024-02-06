Trabzonsporlu İş İnsanları ve Bürokratları Derneği Başkanı: Türk futbolu bu hakemlerden kurtulmalı

Ankara Trabzonsporlu İş İnsanları ve Bürokratları Derneği Başkanı Süleyman Adanur, Beşiktaş- Trabzonspor maçının hakemlerine eleştiride bulunarak, "Gördüklerini değil, zihinlerindekini uygulayan bu hakemlerden Türk futbolu bir an önce kurtulmalı" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Beşiktaş'a 2-0 mağlup olan Trabzonspor'da, maçın hakemi Arda Kardeşler ile VAR'da görev alan Alper Çetin'e tepkiler sürüyor. Ankara Trabzonsporlu İş İnsanları ve Bürokratları Derneği Başkanı Süleyman Adanur da Beşiktaş - Trabzonspor karılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. Trabzonspor'un son haftalarda bilinçli bir organizasyonla karşı karşıya kaldığını aktaran Adanur, "Sahada gördüklerini değil zihinlerindekini uygulayan bu hakemlerden Türk futbolu bir an önce kurtulmalı. Hakemlerin göz göre göre Trabzonspor'u katletmesinin cezası ömür boyu yeşil sahalardan men olmalı. Hakemler adeta Trabzonspor'u daha da aşağıya çekmek için sahaya çıkmışlar. Kuralları işletmeyen, gördüklerini çalamayan, yalnızca kafasına göre düdük çalan bir hakem oluşumu, yapılan tüm emekleri gasp ediyor" ifadelerini kullandı.

"Trabzonspor bu geçiş dönemini güçlü bir şekilde atlatacaktır"

TFF yöneticilerine istifa çağrısında bulunan Adanur, "Ekonomik olarak bu kadar harcamanın yapıldığı ligde hakem kararlarının bu kadar tartışılması yatırım yapan kulüpleri de mali yönden çıkmaza sokuyor. Bu hakemlerle Türk futbolunun marka değeri yukarıya değil aşağıya doğru inmeye mahkumdur" şeklinde konuştu.

Trabzonspor'un yaşadığı sıkıntılı dönemlerden her zaman çıkmasını bildiğini de belirten Süleyman Adanur, "Trabzonspor bu geçiş dönemini güçlü bir şekilde atlatacaktır. Yapılan hatalardan dersler çıkarılmıştır. Camia olarak zor günler geçiren takımın yanında olarak desteğimizi her zamankinden daha çok vermeliyiz "ifadelerini kullandı. - TRABZON