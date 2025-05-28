Trabzonsporlu Futbolcular Ukraynalı Çocuklarla Buluştu

Trabzonsporlu Futbolcular Ukraynalı Çocuklarla Buluştu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonlu futbolcular Zubkov, Sikan ve Batagov, Ukraynalı çocuklarla bir araya gelerek onlara destek verdiler. Buluşma, yemek ve forma imzalama etkinlikleriyle gerçekleşti.

Trabzonsporlu futbolcular Zubkov, Sikan ve Batagov, Ukraynalı çocuklarla bir araya geldi.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı ve Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği ile yapılan iş birliği çerçevesinde, Trabzon'da misafir edilen 9-15 yaş aralığındaki Ukraynalı çocuklar, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Trabzonsporlu futbolcular Oleksandr Zubkov, Danylo Sikan ve Arseniy Batagov ile bir araya geldi.

Gerçekleşen buluşmada çocuklarla birlikte yemek yiyen futbolcular, misafir çocukların formalarını imzaladı.

Buluşma, günün anısına çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Yok böyle transfer! Galatasaray'dan ayrıldı ezeli rakibi havada kaptı

Galatasaray'dan ayrıldı ezeli rakibi havada kaptı
MEVA sistemiyle usulsüz tapu ve kira işlemleri tek tek tespit ediliyor

Tüm Türkiye genelinde inceleme başlatıldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki yengesini silahla vurarak öldürdü

İki yengesini silahla vurarak öldürdü! Jandarma köyde kuş uçurtmuyor
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
İşte memur ve emekli maaş zammı için en güçlü senaryo

İşte memur ve emekli maaş zammı için en güçlü senaryo
Galatasaray 8 günde adeta para bastı

Rakamı duyunca şok olacaksınız! Galatasaray 8 günde adeta para bastı
Merkeze çekilen Tunceli Valisi Tekbıyıkoğlu'nun yeni görevi belli oldu

Merkeze çekilen Tunceli Valisi'nin yeni görevi belli oldu
Aparta gizli kamera yerleştiren sapığın hedefindeki yaş grubu ifşa oldu

Gizli kamera skandalında sapığın hedefindeki yaş grubu ifşa oldu
A Milli Takım'ın ABD ve Meksika ile yapacağı özel maçların aday kadrosu belli oldu

A Milli Takım'ın ABD ve Meksika maçlarının aday kadrosu belli oldu
Amerikalı bir şirket Türkiye'de 6,1 milyar varillik yeni petrol rezervi keşfetti

Türkiye'de 6,1 milyar varillik yeni petrol keşfi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.