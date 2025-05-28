Trabzonsporlu Futbolcular Ukraynalı Çocuklarla Buluştu

Trabzonsporlu futbolcular Zubkov, Sikan ve Batagov, Ukraynalı çocuklarla bir araya geldi.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı ve Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği ile yapılan iş birliği çerçevesinde, Trabzon'da misafir edilen 9-15 yaş aralığındaki Ukraynalı çocuklar, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Trabzonsporlu futbolcular Oleksandr Zubkov, Danylo Sikan ve Arseniy Batagov ile bir araya geldi.

Gerçekleşen buluşmada çocuklarla birlikte yemek yiyen futbolcular, misafir çocukların formalarını imzaladı.

Buluşma, günün anısına çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi. - TRABZON