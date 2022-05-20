Trabzonsporlu futbolcular şampiyonluğu sanal ortamda yaşadı - Haberler

Trabzonsporlu Yusuf Erdoğan, Berat Özdemir, Stefano Denswil ve Tymoteusz Puchacz, 3 boyutlu sanal gerçeklik gözlükleriyle şampiyonluk maçı heyecanını yeniden yaşadılar.

Süper Lig'in 35'inci haftasında oynanan Fraport TAV Antalyaspor maçında şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'un 4 oyuncusu, 3 boyutlu sanal gerçeklik teknolojisiyle şampiyonluk günü yaşananları bu kez sanal ortamda deneyimledi. Trabzon'da bir alışveriş merkezinde kurulan sanal gerçeklik standını ziyaret eden Trabzonsporlu Stefano Denswil, Tymoteusz Puchacz, Yusuf Erdoğan ve Berat Özdemir, 3 boyutlu VR gözlükleri takarak, sanal ortamda şampiyonluk maçı atmosferini yeniden yaşadı.

Etkinlik bitiminde futbolcular, taraftarlarla fotoğraf çektirerek forma imzaladı.