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Trabzonsporlu Futbolcular Hakeme Yapılan Saldırıyı Kınadı

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Trabzonsporlu futbolcular, MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçı sonrasında hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınadı. Futbolcular, sosyal medya hesaplarından tepkilerini dile getirdi.

Trabzonsporlu futbolcular, MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşması sonunda hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınadı.

Bordo-mavili futbolculardan takım kaptanı Uğurcan Çakır, Eren Elmalı, Umut Güneş ile Berat Özdemir, sosyal medya hesaplarından, maçın ardından yaşanan olaya tepki gösterdi.

Gerçekleşen saldırının kabul edilemez olduğunu belirten Çakır, "FIFA kokartlı hakemimiz Halil Umut Meler'e yapılanlar asla kabul edilemez. Halil hocaya ve ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Utanılacak, unutulmayacak bir futbol akşamı yaşadık." ifadesini kullandı.

Eren Elmalı ise sözün bittiği yerde olduklarını vurgulayarak, "Yaşananlar asla kabul edilemez ve gelecek adına endişe vericidir. Geçmiş olsun Halil Umut Meler." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Spor

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