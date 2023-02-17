Trabzonsporlu futbolcular Basel galibiyetini değerlendirdi

UEFA Konferans Ligi play-off turunda İsviçre'nin Basel takımını sahasında 1-0 mağlup eden Trabzonspor'un oyuncuları Uğurcan Çakır ile Abdülkadir Ömür galibiyeti değerlendirdi.

Maçın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan kaptan Uğurcan Çakır, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlere rahmet diledi.

Uğurcan Çakır, kendilerinin de zor bir ortamda maça hazırlanabildiklerine işaret ederek, "Bizim için oynadığımız en zor maçlardan biriydi diyebilirim. Ama bugün sahada gördüklerim de bir o kadar güzeldi. Çünkü burada 150'ye yakın maç oynadık. Şampiyonluk maçını da bu sahada oynadım. Hiç bu kadar duygulanmamıştım. Her takımdan, her renkten taraftar vardı bugün burada. Gerçekten beni çok duygulandırdı." diye konuştu.

Maç öncesinde ve sonrasında bütün dünyaya Türkiye'nin bir olduğunun gösterildiğini aktaran Uğurcan Çakır, "Milletimizin başı sağ olsun. Elimizden gelen ne varsa daha fazlasını yapmaya çalışacağız." dedi.

Abdülkadir Ömür ise kariyerinin en zor maçına çıktığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Yaşananları televizyondan takip edebildik. Elimizden gelen onlar için dua etmekti. Allah'tan rahmet diliyoruz. Çok duygulu ve hüzünlüyüz. Eğer bu galibiyet onları bir nebze olsun mutlu edebildiyse bizimde sevincimiz bu yönde olabilir. Dört büyük takımın başkanları buradaydı onlara da teşekkür ediyorum. Futbolun birleştirici gücünü tekrar burada gördük. Türk insanı istediği zaman tek bir vücut haline gelebiliyor. Birbirimize sarılarak bunlardan gen güçlü şekilde çıkabileceğimize inanıyoruz. Çok güçlü bir ülkeyiz, elimizden ne geliyorsa bundan sonrada vermeye hazırız."

Maçta her takım taraftarının yer aldığını anımsatan Abdülkadir, "Tabii ki ezeli rakiplerimiz var ama her zaman söylüyoruz, onlar futbolun neşesi ve kaynağı. Keşke bizde oraya gittiğimizde de öyle karşılanabilsek. Bu noktada biz adım atmaya hazırız. Bazı çok iyi anlaştığımız oyuncular da var. Umarım bu olay bizi biraz daha birbirimize yakınlaştırır. Ezeli rakiplerimizle daha iyi bir dostluk ortamı kurabiliriz." ifadesini kullandı.