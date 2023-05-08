Trabzonsporlu futbolcu Umut Bozok, Ankaragücü galibiyetini değerlendirdi Açıklaması

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında sahasında MKE Ankaragücü'nü 2-0 yenen Trabzonspor'un gollerini atan futbolcu Umut Bozok, " Bugün iki gol attım, çok mutluyum. İç sahada iki gol atmak benim için çok önemli inşallah devamı gelir." dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında sahasında MKE Ankaragücü'nü 2-0 yenen Trabzonspor'un gollerini atan futbolcu Umut Bozok, " Bugün iki gol attım, çok mutluyum. İç sahada iki gol atmak benim için çok önemli inşallah devamı gelir." dedi.

Maçın ardından açıklamada bulunan Umut Bozok, bu yıl fazla gol atamadığını ve zor bir dönem geçirdiğini söyledi.

Trabzonspor teknik direktörü Nenad Bjelica'nın göreve yeni başladığını hatırlatan Bozok, "Kendimi idmanda, maçta fazla göstermem gerekiyor. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Bugün iki gol attım, çok mutluyum. İç sahada iki gol atmak benim için çok önemli inşallah devamı gelir." ifadesini kullandı.

En son ne zaman üst üste iki maç oynadığını hatırlamadığını ifade eden Umut Bozok, şöyle devam etti:

"Sezon yavaş yavaş bitiyor. Yeni sezona da hazırlanmamız lazım. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Bu sene Maxi Gomez ile beraber çift forvet hiç oynamadık, ilk kez oldu. Alışmamız lazım birbirimize ama Maxi Gomez çok iyi bir forvet. Topa doğru geliyor. Bana bayağı alan yaratıyor. Daha çok beraber çalışmamız lazım. Bugün 2-0 aldık. İnşallah sonraki maçta daha iyi oynarız ve bir dahaki sefere Maxi Gomez gol atar."