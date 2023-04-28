Trabzonsporlu futbolcu Naci Ünüvar'da kas yaralanması tespit edildi
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Trabzonsporlu futbolcu Naci Ünüvar'ın sol uyluk arka bölgesinde kas yaralanması tespit edildi.
Trabzonsporlu futbolcu Naci Ünüvar'ın sol uyluk arka bölgesinde kas yaralanması tespit edildi.
Bordo-mavili kulübün Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, yaptığı yazılı açıklamada, takımın dün yapılan antrenmanı sırasında futbolcunun, sol uyluk arka bölgesinde ağrı hissettiğini belirtti.
Beşir, Naci Ünüvar'ın bugün muayene edildiğini belirterek, "MR görüntülemesi sonucunda sol uyluk arka bölgesinde kas yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA / Hakan Burak Altunöz - Spor