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Trabzonsporlu Enis Destan: 'Oyundan kopmadık, golleri de bulduk'

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Trabzonsporlu oyuncu Enis Destan, Manisa FK maçının ardından yaptığı açıklamada, oyundan kopmadıklarını ve golleri bulduklarını belirterek, 2 gol attığı için sevinçli olduğunu söyledi.

Trabzonsporlu oyuncu Enis Destan, Manisa FK maçının ardından yaptığı açıklamada, oyundan kopmadıklarını ve golleri bulduklarını belirterek, 2 gol attığı için sevinçli olduğunu söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Trabzonspor, sahasında Manisa Futbol Kulübü'nü 3-1 mağlup ederek son 16'ya kaldı. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan bordo-mavili kulübün başarılı futbolcusu Enis Destan, "Erken gol bulduk sonra frikikten gol yedik. Oyundan kopmadık, golleri de bulduk. Bugün 2 gol attım çok sevinçliyim. Bu seriye devam etmek istiyorum. Önümüzdeki Galatasaray ve ondan sonraki maçlarda da gol veya asistlerle takıma katkı sağlamak istiyorum" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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