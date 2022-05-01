Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır, şampiyonluk sevincini paylaştı - Haberler

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Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır, şampiyonluk sevincini paylaştı

AA - Tuğba Yardımcı - Spor
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Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır'ın konuşması TRABZON - Süper Lig'in bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, duygularını taraftarlarla paylaştı.

Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır'ın konuşması TRABZON - Süper Lig'in bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, duygularını taraftarlarla paylaştı.

AA / Tuğba Yardımcı - Spor

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