Trabzonsporlu Dorukhan, imzalı formasını Nef Stadyumu'ndaki yardım merkezine hediye etti Spor Haberleri Trabzonsporlu futbolcu Dorukhan Toköz, açık artırma ile satılması amacıyla Marek Hamsik'in ve kendisinin imzalı formalarını Nef Stadyumu'ndaki yardım merkezine hediye etti. Trabzonsporlu futbolcu Dorukhan Toköz, açık artırma ile satılması amacıyla Marek Hamsik'in ve kendisinin imzalı formalarını Nef Stadyumu'ndaki yardım merkezine hediye etti. Galatasaray Kulübü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Trabzonsporlu futbolcu Dorukhan Toköz, açık artırma ile satılması amacıyla Marek Hamsik'in ve kendisinin imzalı formalarını Nef Stadyumu'ndaki yardım merkezimize hediye etti. Teşekkürler!" denildi. Trabzonspor ise bu paylaşımı alıntılayarak, "Yaralarımızı #HepBirlikte saracağız." ifadelerinin yer aldığı mesajı paylaştı. Kaynak: AA / Spor Dorukhan Toköz Galatasaray Nef Spor Haberler

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