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Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Manisa FK'yı ağırlayacak

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Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Manisa FK ile karşılaşacak. Takım, rakibini geçerek bir üst tura yükselmeyi hedefliyor.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda yarın Manisa FK'yi ağırlayacak.

Papara Park'ta saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Turgut Doman yönetecek.

Son olarak Trendyol Süper Lig'de Bitexen Antalyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan bordo-mavililer, tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmada rakibini geçerek adını bir üst tura yazdırmayı hedefliyor.

Kupanın 4. eleme turunda Ahlatcı Çorum FK'yi 3-1'lik sonuçla geçen Karadeniz ekibi, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde kupa hedefi yolunda ilerlemek istiyor.

Trabzonspor'da Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kamplarında bulunan Trezeguet, Pepe, Onuachu forma giyemeyecek. Orsic, Denswil, Abdülkadir Ömür, Larsen ve Bakasetas'ın da sakatlıkları bulunuyor.

Kaynak: AA / Spor

Trendyol Süper Lig Türkiye Kupası Trabzonspor Manisa Futbol Spor Güncel Haberler

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