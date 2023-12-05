Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Ahlatcı Çorum FK ile karşılaşacak
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda Ahlatcı Çorum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular kısa bir çalışma gerçekleştirdi. Maç, Papara Park'ta saat 21.00'de başlayacak ve hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.
Trabzonspor'da, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda yarın sahasında Ahlatcı Çorum FK ile yapacağı maçın hazırlıkları sona erdi.
Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, oyuncular ısınma hareketlerinin ardından kısa bir çalışma gerçekleştirdi.
Trabzonspor ile Ahlatcı Çorum FK arasında Papara Park'ta oynanacak maç, saat 21.00'de başlayacak. Maçı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.