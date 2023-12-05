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Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Ahlatcı Çorum FK ile karşılaşacak

5 Aralık 2023 21:11 Son Güncelleme: 21:12 Abone Ol

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda Ahlatcı Çorum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular kısa bir çalışma gerçekleştirdi. Maç, Papara Park'ta saat 21.00'de başlayacak ve hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.