Trabzonspor, İmaj Altyapı Vanspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda yarın İmaj Altyapı Vanspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Bordo-mavililer, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde çalıştı.
Bordo-mavililer, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde çalıştı.
Trabzonspor ile İmaj Altyapı Vanspor arasında Papara Park'ta oynanacak mücadele saat 20.30'da başlayacak.
Karşılaşmayı hakem Gürcan Hasova yönetecek.
Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik - Spor