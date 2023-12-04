Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu'na hazırlanıyor

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda 6 Aralık Çarşamba günü sahasında Ahlatcı Çorum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Mondihome Kayserispor ile oynanan karşılaşmada forma giyen oyuncular, yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Diğer oyuncular ise pas çalışması, dinamik ısınma, 5'e 2 ve dar alanda oyun çalışmasının ardından çift kale maç yaptı.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.