Trabzonspor, Yunan oyuncu Kourbelis ile sözleşme imzaladı

Trabzonspor, prensip anlaşması yaptığı Yunan ön libero Dimitrious Kourbelis ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere toplam 3 yıl süreyle sözleşme yaptı. Kulüp, Kourbelis'e 2023-24 sezonu için 950 bin Euro, 2024-25 sezonu için 1 milyon Euro ödeyecek. Opsiyon hakkını kullanması durumunda ise 2025-26 sezonunda 1 milyon 100 bin Euro ödeme yapacak.