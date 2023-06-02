Trabzonspor, Yunan futbolcu Kourbelis ile transfer görüşmesi yapıyor
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Trabzonspor'un transfer görüşmesi yaptığı Yunan futbolcu Dimitrios Kourbelis, İstanbul'a geldi. Menajeriyle Atina'dan uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen Kourbelis, açıklama yapmadan alandan ayrıldı.
Trabzonspor'un transfer görüşmesi yaptığı Yunan futbolcu Dimitrios Kourbelis, İstanbul'a geldi.
Menajeriyle Atina'dan uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen Kourbelis, açıklama yapmadan alandan ayrıldı.
Bordo-mavili kulübün yöneticileriyle görüşecek 29 yaşındaki orta saha oyuncusuyla ilgili durumun daha sonra açıklanması bekleniyor.
Yunan futbolcu, Asteras Tripolis'in ardından uzun süredir Panathinaikos'ta forma giyiyordu.
Kaynak: AA / Kenan Irtak - Spor