Trabzonspor, Yunan forvet Taxiarchis Fountas ile görüşmelere başladı
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Trabzonspor, yeni sezon kadro yapılanması kapsamında transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kulüp, 27 yaşındaki Yunan forvet oyuncusu Taxiarchis Fountas ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Trabzonspor, 27 yaşındaki Yunan forvet Taxiarchis Fountas ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Yeni sezon kadro yapılanması kapsamında transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, dün İstanbul'a gelen 27 yaşındaki Yunan forvet oyuncusu Taxiarchis Fountas ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Taxiarchis Fountas'ın kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL