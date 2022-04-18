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Trabzonspor, Yukatel Kayserispor maçına hazır

AA - Duygu Avunduk - Spor
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Trabzonspor, Yukatel Kayserispor maçına hazır

Trabzonspor, yarın sahasında Yukatel Kayserispor ile yapacağı Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçının hazırlıklarını tamamladı.

Trabzonspor, yarın sahasında Yukatel Kayserispor ile yapacağı Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçının hazırlıklarını tamamladı.

Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde karşılaşma öncesi son çalışmasını gerçekleştirdi.

Trabzonspor-Yukatel Kayserispor karşılaşması, Medical Park Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak.

AA / Duygu Avunduk - Spor

Türkiye Kupası, Abdullah Avcı, Kayserispor, Trabzonspor, Spor, Haberler

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