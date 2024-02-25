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Trabzonspor, Yukatel Adana Demirspor'u 1-0 yenerek üçüncülük iddiasını sürdürdü

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Trabzonspor, Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Yukatel Adana Demirspor'u 1-0 yenerek üçüncülük iddiasını sürdürdü. Bu galibiyetle Trabzonspor, bu sezon ilk kez art arda 3 maç kazandı ve son 3 maçta da kalesini gole kapatarak rakiplerine gol izni vermedi.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Yukatel Adana Demirspor'u 1-0 yenen Trabzonspor, bu sezon ilk kez art arda 3 maç kazandı.

Ligin son 2 haftasında sahasında Atakaş Hatayspor'u, deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor'u 2-0 mağlup eden bordo-mavili takım, Yukatel Adana Demirspor'u da 1-0 yenerek galibiyet serisini sürdürdü.

Karadeniz, ekibi son 3 maçta aldığı 9 puanla puanını 46'ya yükselterek üçüncülükteki iddiasını sürdürdü.

Yukatel Adana Demirspor'un ise galibiyet hasreti 10 maça çıktı. Trabzon deplasmanından puansız ayrılan Akdeniz ekibi, 32 puanda kaldı.

Trabzonspor, art arda 3 maçta da kalesini gole kapatarak rakiplerine gol izni vermedi.

Hakem tepkisi

Trabzonspor Kulübü, karşılaşmanın son dakikalarında hakem yönetimine tepki gösterdi.

Bordo-mavili kulüp, karşılaşmanın 88. dakikasında X hesabından yaptığı paylaşımda, "Karşılaşmanın hakemi Burak Şeker, 82. dakikadan itibaren oyunun kontrolünü kaybetmiştir!" ifadesine yer verdi.

Kaynak: AA / Spor

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